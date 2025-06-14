Vücut ve ruh sağlığımızı korumanın yolunun yeterli su tüketiminden geçtiğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hilmi Emre Kaya, "İnsan vücudunun yüzde 60’ı sudan oluşur. Kadınların günde 2 litrenin, erkeklerin ise 2,5 litrenin altında su tüketmesi, özellikle bahar ve sıcak yaz aylarında birçok hastalığa davetiye çıkarabilir. Vücudumuzdaki su kaybının yüzde 20’ye çıkması halinde hayatımız tehlikeye girebilir" dedi.

VM Medical Park Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hilmi Emre Kaya, suyun sağlığımız üzerinde oynadığı rolle ilgili önemli bilgiler aktardı.

"İnsan vücudunun yüzde 60’ı sudan oluşur"

Vücut ve ruh sağlığımızı korumanın yolunun yeterli su tüketiminden geçtiğini dile getiren Uzm. Dr. Hilmi Emre Kaya, "Vücudumuzdaki su kaybının yüzde 20’ye çıkması halinde hayatımızın tehlikeye girebilir. İnsan vücudunun yüzde 60’ı sudan oluşur. Kadınların günde 2 litrenin, erkeklerin ise 2,5 litrenin altında su tüketmesi, özellikle sıcak yaz aylarında birçok hastalığa davetiye çıkarabilir" ifadelerini kullandı.

"Ağız kokusunu gideriyor"

Yeterli su alınıp alınmadığını idrar rengini gözlemleyerek anlamanın mümkün olduğunu işaret eden Uzm. Dr. Kaya, "Günde 6-7 kez idrara çıkarsanız ve idrar renginiz açık sarı renkteyse, yeterli miktarda su alıyorsunuz demektir" dedi. Çok gündemde bir konu olmasına rağmen hâlâ su içmenin halk tarafından bilinmeyen birçok faydası olduğuna işaret eden Uzm. Dr. Kaya, "Özellikle ağız kokusundan şikâyet edenlerin su tüketimine dikkat etmesini öneriyoruz. Su içmek, ağız kurumasını önleyerek tükürük salgısının yeterli olmasını sağlar" dedi.

"Saçlara ve cilde iyi gelebilir"

Genellikle bahar döneminde hızlanan spor aktivitelerini gerçekleştirirken de sağlığımızı koruma noktasında su tüketiminin büyük önem arz ettiğini söyleyen Uzm. Dr. Kaya, "Kas kütlemizi korumak, kaslarımızda meydana gelen kasılma ve krampları gidermek için yeterli su içmek gerekiyor. Su ayrıca beyinsel faaliyetlerin sağlıklı devam etmesi için gereklidir. Baş ağrısı, unutkanlıkların giderilmesinde bol su tüketimi oldukça etkili bir yoldur. Su, dış görünümüne önem gösterenler için de çok önemlidir. Saçlarının dökülmesinden yakınanlar mutlaka yeterli miktarda su içmelidir. Ayrıca, sağlıklı ve genç bir cilde sahip olmak için su adeta bir gençlik iksiridir" açıklamasında bulundu.

"Su kalp dostudur"

Sağlıklı bir mide için reflünün oluşmasını engelleyen en önemli kriterlerin başında yine yeterli su tüketiminin geldiğini kaydeden Uzm. Dr. Kaya, "Hatta bu sayede yemek borusu kanseri riskini azaltmak da mümkündür. Su içmek böbrek taşı ve safra taşı oluşumunu da engelleyebilir. Az su içenlerde böbrek taşı ve safra taşı oluşması büyük ihtimaldir. Bununla birlikte, kalbin de en iyi dostu su içmektir. Su tüketiminin az olduğu hallerde, kan hacmi azalır ve kalbe düşen yük artar" dedi.

"İçilen su miktarı gün içine yayılmalı"

Suyun stresle savaşırken de en büyük silahlardan biri olduğunu aktaran Uzm. Dr. Kaya, "Beynin yüzde 85’i sudan oluşmaktadır. Eğer vücudumuzda yeterli oranda su olmazsa kendimizi stres altında hissederiz. Ruhsal ve fiziksel sağlığın yolu, bol su içmekten geçmektedir. İçilen su miktarı gün içine yayılmalı; tüm ihtiyacın bir anda karşılanmamasına özen gösterilmelidir" şeklinde konuştu.