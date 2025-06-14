Açıklama yapan Zengin,

Sınav, ilçede toplam 12 okulda, 209 salonda düzenlenecek. Bu kapsamda 3.649 öğrenci sınava girecek, 467 öğretmen ise sınavda görev alacak.

Sınavın birinci oturumu (sözel) saat 09.30’da, ikinci oturumu (sayısal) ise saat 11.30’da başlayacak. Sınavın tamamlanma saati ise 12.50 olarak belirlendi.

Öğrencilerin sınavlarını huzurlu, güvenli ve sağlıklı koşullarda geçirebilmeleri için tüm hazırlıkların eksiksiz tamamlandığı ifade edildi. Açıklamanın sonunda, sınav sürecinde görev alacak tüm yönetici, öğretmen ve destek personeline teşekkür edilirken, sınava katılacak öğrencilere başarı dileklerinde bulunuldu.