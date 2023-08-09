İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu’nun ortak çalışması olan ülkemizin ilk resmi “Mübadele Korosu” yaz konserlerine ara vermeden İzmir ilçelerinde devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Foça’da gerçekleşen son konsere Foçalıların ilgisi büyük oldu. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konseri, Foça Belediye meclis üyeleri, Rumeli Balkan derneklerinin başkanları ve İki binin üzerinde Foçalı izlemek için alanı doldurdu. Ayrıca balkonlardan, teknelerden de izleyen vatandaşlar şarkılara eşlik etti.

Mübadele Korosu’nun kurucusu Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyon Başkanı Zafer Yusuf Güzelkasap, yaptığı konuşmada, söz konusu koronun İzmir’in bir kültür markası ve barış elçisi olma yolunda da hızla ilerlediğini kaydetti.

Koro Şefi ve ‘Title’ olarak, Türkiye Yunanistan Kültür Sanat Projeleri Yönetmeni müzisyen Evrim Ateşler ise, "Televizyonlarda izleyeceğiniz belki başka aktiviteler de vardır, ancak sizler bizleri izlemeyi tercih ettiğiniz için bütün arkadaşlarım adına siz Foça halkına teşekkür ederim. İki yıl önce kurulan ve bugün ayakta tuttuğumuz bu güzel proje koroda yer alan arkadaşlarımız gerçekten büyük özveriyle çalışıyor, herkes taşın altına elini koydu. Bizim misyonumuz, dostluk, barış ve sevginin kazanacağı bir yolda yürüyoruz." diye konuştu.