İşitme ve konuşma engelli üç genç arasındaki buluşma korkunç bir cinayetle sonuçlandı. 26 yaşındaki Umut Çamur, 24 yaşındaki Dilber Budak ve 25 yaşındaki Abdulkadir Ergeni'nin karıştığı olayın mahkeme süreci sona erdi.

Halk TV'nin haberine göre, aynı mahallede yaşayan ve aynı işitme engelliler okuluna giden üç genç, 10 Ağustos 2019'da buluştu. Buluşma sırasında üçlü, Pendik Kurna Köyü yakınlarındaki ormanlık alana gitti.

Başlangıçta sakin bir ortamda devam eden buluşma, kısa sürede çatışmaya dönüştü. Umut Çamur ve Abdulkadir Ergeni arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. Çatışma sırasında Umut Çamur, Abdulkadir Ergeni'ye bıçakla saldırdı ve onu çeşitli yerlerinden yaraladı. Ancak Ergeni'nin ölümüne yol açan darbe, boğazına yönelik bıçak darbesi oldu. Ergeni kanlar içinde yerde yığıldı. Bu sırada olaya şahit olanlar, Ergeni'nin bedeninin daha saklı bir alana çekildiğini fark etti. Çamur ve Budak, Ergeni'nin giysilerini çıkararak bedeni çevre ağaç parçalarıyla birlikte ateşe verdiler.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak yangın sırasında Ergeni'nin bedeni etrafa yayılan alevlerle birlikte yanarak, dumanlar oluşturdu. İtfaiye ekipleri, dumanların kaynağını takip ederek Ergeni'nin cesedine ulaştı. Yapılan Adli Tıp Kurumu incelemesi, Ergeni'nin henüz hayattayken bedeninin yakıldığını gösterdi.

Güvenlik kameralarının kayıtları, jandarma ekiplerine önemli ipuçları sağladı. Umut Çamur'un evinde yapılan inceleme sonucunda, diğer şüpheli Dilber Budak'ın Adana'ya kaçtığı tespit edildi. İkilinin gözaltına alınmasının ardından verdikleri ifadelerde birbirlerini suçladıkları ortaya çıktı.

Yapılan yargılama sonucunda, Umut Çamur ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dilber Budak ise olay tarihinde 21 yaşından küçük olduğu için 21 yıl 6 ay hapis cezası aldı. İki sanığa ayrıca 'yağma' suçundan 11 yıl hapis cezası verildi. Ancak mahkeme, orman yakma suçundan ikiliyi beraat ettirdi. Kararın ardından tarafların İstinaf Mahkemesi'ne başvurduğu belirtildi.