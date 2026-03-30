Akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü tarihçi, cenaze töreninin ardından Fatih Camisi haziresinde toprağa verildi.

"FİKİRLERİ YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

İlber Ortaylı’nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, tüm platformlardaki hesaplar paylaşıldı. Açıklamada, Ortaylı’nın hayatını Türkiye’ye adadığı, bilgi ve birikimini bu toprakların hafızasına bıraktığı vurgulandı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI AÇIK KALACAK

Bu mirası yaşatabilmek, onun düşünce dünyasını ve bıraktığı kıymetli izleri gelecek nesillere aktarabilmek adına sosyal medya hesapları aktif kalmaya devam edecektir. Bu hesaplar, hocamızın fikirlerinin, hatıralarının ve eserlerinin paylaşılmaya devam edeceği bir buluşma noktası olacaktır.'