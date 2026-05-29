İnegöl'de özellikle doğduğu köy olan Boğazköy'de çektiği videoları önce Tiktok'a sonrada İnstagram'a yüklemeye başlayan anne Ayşen Alp, kısa sürede on binlerce insanın takip ettiği bir isim haline geldi.

Son olarak TRT'den davet alan Alp, sanatçı Alişan'ın sunduğu Hayata Gülümse Kurban Bayramı özel programına çocukları Mustafa ve Eren Öz ile birlikte katıldı.

Programa ayrıca sanatçı İsmail Özkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı Canan Çal, şarkıcı Mustafa Durmuş, Aşık Orhan Üstündağ ve oğlu İsrafil Üstündağ, Sultanbeyli Zübeyde Hanım ilkokulu Muş folklor ekibi ile Darülaceze’den gelen yaşlılar ile mutfak konuğu olarak Kasap Elifcan Can katıldı.

Programda Ayşen Alp "Hatıran yeter" şarkısını, çocukları Mustafa ve Eren Öz ise, "Kapanmaz yarayı" ve "Anne beni anlayan yok" şarkılarını seslendirdi.