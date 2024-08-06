Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Esin Nuray Özhan, bebeklere ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi gerektiğini ve anne sütü bebeklerin ihtiyaç duyduğu tüm besinleri en uygun oranlarda içerdiğini dikkat çekti.

Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Saplık ve Hastalıkları Uz. Dr. Esin Nuray Özhan 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası dolasıyla açıklamalarda bulundu. Dr. Özhan, ; bebeklere ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi gerektiğini, 6. aydan sonra da ek besinlerle birlikte anne sütü ile beslenmenin 2 yaşına kadar devam ettirilmesini söyledi.

“Anne sütü bebeklerin ihtiyaç duyduğu tüm besinleri en uygun oranlarda içerir”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Esin Nuray Özhan, anne sütünün bebekler için en önemli besin kaynağı olduğunu ve ilk ay sadece anne sütünün bebeğin beslenmesinin yüzde 100’ünü karşıladığını söyleyerek; “ Bütün bebekler ve çocuklar sağlıklı olmak, sağlığını korumak için yeterince beslenme hakkına sahiptir. Emzirme ise bebeklere ve çocuklara bu hakkı sağlayan en ideal besin kaynağıdır. Sağlıklı bir büyümeye giden bu yolda atılması gereken ilk adım anne sütü ile emzirmenin korunması ve yaygınlaştırılmasıdır. Anne sütü bebeklerin ihtiyaç duyduğu tüm besinleri en uygun oranlarda içerir. Bebekleri hastalıklara karşı koruyan antikorlar içerir. Özellikle ilk süt olan kolostrum, çok yüksek miktarda antikor ve beyaz kan hücresi içerir. Anne sütü bebeklerin hassas sindirim sistemlerine uygun şekilde üretilmektedir. Hazmı kolaydır ve kabızlık yada ishal gibi sorunlara daha az yol açar. Bebeklerde alerji gelişme riskini azaltır. İçerdiği bileşenler sayesinde bebeklerin bağışıklık sistemi daha dengeli gelişir. Yine anne sütü beyin gelişimi için gerekli yağ asitlerini içerir. Bu da zihinsel ve motor becerilerinin gelişimine katkı sağlar” dedi.

“Anne sütünün anneye de birçok faydasından bahsedebiliriz”

Anne sütünün bebeğe olduğu kadar anneye de birçok faydasının olduğunu belirten Uz. Dr. Esin Nuray Özhan, “ Bebek beslenmesinde yeri doldurulamayan ideal, özgün ve yaşayan doğal bir besin olan anne sütünün anneye de birçok faydasından bahsedebiliriz. Emzirme anne ve bebek arasındaki duygusal bağı güçlendirir. Fiziksel temas ve göz teması, güven ve sevgi hissini arttırır. Emzirme doğum sonrası annenin iyileşme sürecini hızlandırır. Rahmin eski boyutuna dönmesine yardımcı olur ve doğum sonrası kanama riskini azaltır. Ayrıca emziren annelerde meme ve yumurtalık kanseri riski daha düşüktür. Anne sütü her zaman hazırdır ve herhangi bir hazırlık gerektirmez. Bu da aileler için ekonomik bir avantaj sağlar. Emzirme annede stres seviyelerini azaltır ve hormonal dengeyi düzenler. Prolatin ve oksitosin hormonları emzirme sırasında salgılanarak anneye rahatlama hissi verir. Unutmayalım sağlıklı nesiller ve sağlıklı gelecekler için ilk 6 ay sadece anne sütü kullanalım” dedi.