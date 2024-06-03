Dünyaevine girmeye hazırlanan çiftler, düğün danslarını profesyonel şekilde yapabilmek için kursların yolunu tutuyor. Özel günlerini unutulmaz kılmak isteyen gençler en çok "vals" tercih ederken, kursların fiyatı ise 4 bin TL ile 6 bin TL arasında değişiyor.

Düğün sezonu başlarken genç çiftlerin gelinlik, damatlık ve salon telaşına artık danslar da eklendi. Genç çiftler, en özel günlerini unutulmaz kılmak ve profesyonel şekilde dans edebilmek için kurs arayışına giriyor. Dans kurslarında eğitmenler eşliğinde ders alan çiftlerin en çok tercih ettiği tür ise vals oluyor. Çiftlerin ilk dans heyecanı, dans eğitmenleri için de ilave gelir kaynağı oluyor. Kocaeli’de çiftlerin yoğun ilgi gösterdiği kursların fiyatı 4 bin TL ile 6 bin TL arasında değişiyor.

"Yaklaşık 6 saatlik programımız oluyor"

Çiftlerin kendi seçtikleri şarkılara göre koreografiler hazırladıklarını anlatan eğitmen Reyhan Gönderen, "Onları en özel anlarına hazırlıyoruz. Seçtikleri şarkılarla koreografiler hazırlayarak eğitimler veriyoruz. Yaklaşık 6 saatlik programımız oluyor. Her dersimiz 1’er saat. 6 saatlik programımız var ve çiftlerimizin son derslerini düğün salonlarında veriyoruz. Heyecanlarını yenmek için son dersler salonlarda yapılıyor" dedi.

"Fiyatlar 4 bin TL ile 6 bin TL arasında değişiyor"

Gönderen, hem Latin danslarının hem de vals gösterisinin ilgi gördüğüne dikkat çekerek, fiyatlar hakkında bilgi verdi. Reyhan Gönderen, "Fiyatlar 4 bin TL ile 6 bin TL arasında değişiyor. Genelde eğitmenlerin, okulların belirlediği fiyatlar bu şekilde" diye konuştu.

"Vals dersi aldık"

Geçtiğimiz aylarda yapılan düğünleri için vals eğitimi aldığını ifade eden Kübra Kara, "Düğünde farklı bir dans türü yapmak istiyordum. Hem tatlı bir anı olsun hem de stresimiz geçsin istedim. Bu kursu zaten hep görüyorduk. Denemek istedik, sonra kendimizi burada bulduk. Vals dersi aldık. Düzenli olarak ders aldık" şeklinde konuştu.

Düğünde çok heyecanlandığını anlatan Kara, "Çok heyecanlıydık. Sonra bir anda kendimizi müziğin ahengine bıraktık. Çok güzel tepkiler aldık. ’Nasıl yaptınız? Ders aldınız mı?’ diye sorular sordular" ifadelerini kullandı.

"Çok zorlandım

Yılmaz Kara ise "Amacımız sıradan bir dans yapmak değildi. O sebeple dans kursu araştırmalarına girdik. Bu merkezin de sürekli önünden geçiyorduk. Beraber dans eğitimi aldık. Ben çok zorlandım. Eşim dans ile ilgili olduğu için onun için daha kolaydı ama ben hayatımda ilk kez profesyonel dansla tanışmıştım. Benim için zorlu ve sancılıydı ama hocalarımız çok destek oldular. 3 ay içerisinde 5 ders alarak başarı şekilde süreci tamamladık" dedi.