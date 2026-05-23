Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması uzun süre gündem olmuştu.

Burcu Köksal'a AK Parti rozetini 12 Mayıs'ta düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

Hakkında birçok ithamlarda bulunulan Köksal, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. AK Parti'ye geçme süreciyle ilgili konuşan Köksal, şu ifadeleri kullandı:

"KEMAL BEY İLE ÇALIŞMAK ÇOK GÜZELDİ"

"Sayın Baykal'ın, Kemal Bey'in ve Özgür Bey döneminde çalıştım. Kemal Bey ile çalışmak çok güzeldi. Adı hiçbir zaman yolsuzluklarla, hırsızlıklarla, ahlaksızlıklarla anılmayan bir insan. Kurultaydan sonra Özgür Özel'in genel başkan olmasıyla yeni bir devir başladı. Genel başkan olarak çalışacağımızı söyledik. Fakat çok sağlıklı çalışamadık. Özgür Özel'in çalışmak istediği başka bir ekip var.

"İMAMOĞLU BENİ PARTİDEN KOVDU"

Kılıçdaroğlu'nu desteklediğimiz için tabii çok uyum sağlanamadı. Benim bu arada Afyonkarahisar belediye başkan adaylığım gündeme geldi. Biraz da şöyle herhalde, o dönem grup başkanvekilliğinden de ayrılmayınca aday olursam, koltuk boşalır diye düşünüldü. Aday oldum ancak kazanacağıma ben inanıyordum ama genel merkezin bu noktada inancı yoktu. Hatta CHP'ye yakın kanallarda 'Kazanamaz %5 oy alır, kendini ne zannediyor da İmamoğlu'na kafa tutuyor' gibi başladılar seçimi kazanmamam yönünde propagandaya. Geldim, seçime girdim, Afyonkarahisar'daki hemşerilerimizin oylarıyla seçildim, kazandım. Siyasi olarak kendimi yalnız hissediyordum çünkü İmamoğlu'nun partiden kovduğu birisisiniz ve parti onu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmiş. Bu durumda tamamen yalnız kalmıştım. Onun için yani zaten bağımsız gibi hissettiğim için CHP'den ayrılıp memleketimin öncelikleri ve vefasını her zaman takdir ettiğim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la siyaset yapmak için AK Parti'ye katıldım."

"CHP’DE BEL ALTI SİYASET YAPILIYOR"

Sabah'ta yer alan habere göre CHP'de belediye başkanıyken çok başarılı bir belediye başkanı olarak görüldüğünü, AK Parti'ye geçince hırsızlıkla, yolsuzlukla, özel hayatıyla suçlandığını belirten Köksal, "En çok zaten üzüldüğüm nokta bu. Siz hangi siyasi partide ya da hangi görüşte olursanız olun, bir kadının bu şekilde namusuna iftira atılmasına, bel altı siyaset yapılmasına hayatım boyunca karşı durdum. Örnekleri var geçmişte. Ben yıllarca AK Parti'nin karşısında siyaset yaptım ama AK Parti'den böyle bir şey görmedim. Ama bugün AK Parti'ye geçince ne yazık ki karşı taraftan bel altı siyaseti görüyorum. Bu beni çok üzdü." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE İLK GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

"Bana bir kere çok yakın, çok sıcak, çok samimi yaklaştı, babacan davrandı." diyen Köksal şöyle devam etti:

"Bu beni çok mutlu etti ve şaşırttı. Onun karşısında siyaset yapmış biri olarak bu kadar yakın davranmasına, sıcak davranmasına çok sevindim. Memleketimle, genel siyasetle ilgili uzun uzun konuştuk. Memleketime hizmet noktasında beni destekleyeceğini, arkamızda duracağını söylemesi beni çok mutlu etti. Çünkü benim istediğim bu. Bir de kadın siyasetçilere her zaman destek oluyor. Bu da çok değerli benim için. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde de inşallah Afyon'a güzel hizmetler yapacağız. Cumhurbaşkanımızla bir saate yakın konuştum. Ben anlattım zaten bütün durumumuzu, geçmişi. Gelecekte Afyon için planladıklarımızı. O da çok memnun oldu. Bundan sonra huzur içinde çalışmak en büyük temennim."

MUTLAK BUTLAN KARARINA YORUM

Burcu Köksal, CHP hakkında verilen mutlak butlan kararı ile ilgili ise "Ben AK Parti'yi temsil eden bir belediye başkanıyım. Bundan dolayı CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı hakkında siyasi yorum yapmam doğru olmaz. Ancak şunu söyleyebilirim, Türk yargısı bir karar verdi. Bu karara herkesin saygı duyması ve uyması gerekiyor." dedi.