Edinilen bilgiye göre yeniden aday gösterilmenin heyecanını yaşayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, mutluluğunu belediyede ki, daire müdürleri ile paylaştı. Daire müdürlerinin tebriklerini kabul eden Başkan Taban daha sonra ise yaptığı konuşmayla herkese teşekkürlerini sundu.

Toplantıda Taban’ın, “Geride kalan 5 yıllık sürede sizlerle çok güzel hizmetlere imza attık. Bu süreçte sizler başarılı çalışmalarınızla bize büyük güç kattınız. Her birinize teşekkür ediyorum. Seçimler sonrası aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Birbirinden değerli projelerimizi sizlerle gerçekleştireceğiz. Durmak yok yola devam” dediği öğrenildi.