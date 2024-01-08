Çıktığı her platformda Bursa’nın en büyük sorunu Alinur Aktaş’tır diyen Türkoğlu, bakalım Mart’ta yapılacak seçimlerde ne kadar oy alacak? Sorun Aktaş’ta mı? Yoksa kendi düşüncelerinde mi?

Al sana fırsat, bu fırsatı bakalım nasıl değerlendireceksin. Siyaseten aldığın böylesine büyük bir yükü bakalım nasıl kaldırabileceksin. Bir tarafta AK Parti’nin adayı düşmanı olduğun Alinur Aktaş, diğer yanda ise CHP’nin adayı Mustafa Bozbey.

Bu iki isimle birlikte katılacağın seçimde eğer seçimi kazanırsan dediğin doğru olacak. Ancak seçimi kaybedersen ne olacak? Burada Bursa’nın gerçek sorunu kim olacak?

Diyelim ki Alinur Aktaş %45 oy aldı, Mustafa Bozbey % 40, sende %15 oy aldın. Bu varsayımdan çıkarsak CHP’ye göre Bursa’nın en büyük sorunu sen olacaksın.

Hadi diyelim Alinur Aktaş beklentilere göre %48-52 bandında oy alarak yeniden Başkan seçildi. Seçmenlere göre Bursa’nın en büyük sorunu ne olacak?

Siyaseten bu kadar risk alan Selçuk Türkoğlu, önce Mustafa Bozbey’i siyasi arenadan silip, oyların kendisine gelmesi için çaba göstermek zorunda. Aksi halde siyasi kariyerine çok büyük zarar vermiş olacak.

Hele ki seçmen Mustafa Bozbey’den vazgeçmezse ve Selçuk Türkoğlu %10’ların altında kalırsa seçimler sonrası kopacak kıyameti siz düşünün.

İttifaktan çekilmesinin ardından seçime tek başına giren İYİ Parti, bu hamlesiyle bakalım nasıl sonuç elde edecek. Hep birlikte bekleyip göreceğiz.