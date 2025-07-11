Terör örgütü PKK’nın Irak’ın Süleymaniye kentinde silah bırakmaya bugün başlarken yerel yöneticiler alana doğru hareket etmeye başladı.

Yerel yöneticiler alana hareket ediyor

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının ardından PKK silah bırakma sürecine girdi. Yapılan görüşme ve açıklamaların ardından terör örgütü PKK, bugün itibariyle silah bırakmaya başladı. Bugün saat 12.00 sıralarında başlaması beklenen silah bırakma eylemi dünya basınından yüzlerce gazeteci tarafından Süleymaniye kentine bağlı Dukan bölgesinde takip edilirken yerel yöneticiler de gazetecilerin beklediği bölgeden araçlarıyla ayrılarak alana doğru hareket etmeye başladı. Bölgede yoğun araç hareketliliğini yaşanırken terör örgütü PKK’nın ilk grubunun saatler içerisinde silah bırakması bekleniyor.

DEM heyeti, silah bırakma alanında

DEM heyeti, terör örgütü PKK'nın Irak’ın Süleymaniye kentinde yapacağı silah bırakma eylemi için alana gitti.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının ardından PKK silah bırakma sürecine girdi. Yapılan görüşme ve açıklamaların ardından terör örgütü PKK, bugün itibariyle silah bırakmaya başladı.

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma alanında hareketlilik

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma eyleminin yapılacağı alanda helikopterler devriye uçuşu gerçekleştiriyor.

TSüleymaniye kentine bağlı Dukan’a 10-15 km uzaklıkta bulunan bölgede yapılan silah bırakma eyleminde hareketlilik yaşanıyor.

Araç yoğunluğunun yaşandığı bölgede helikopterler devriye uçuşu gerçekleştiriyor. Erbil ve Süleymaniye arasında bir bölgede güvenlik önlemleri dikkat çekiyor.