İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yolsuzluk iddiasına ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye başkanı olarak göreve başladıktan sonra ilk olarak 2015’te kendi başkanlığı yetki alanındaki inşaatlardan ruhsat, imar, iskan izni gibi belediye işlemlerinde çeşitli usulsüzlükler yaparak maddi menfaat temin eden bir yapılanma kurduğu belirtildi.

İmamoğlu’nun 16 Eylül 2009 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’na atandığının belirtilen iddianamede, 27 Aralık 2009’da yapılan CHP Beylikdüzü İlçe Kongresi’nde seçilen ilk ilçe başkanı olduğu, 18 Mart 2012’de yapılan CHP Beylikdüzü 2. Kongresi’nde yeniden ilçe başkanı seçildiği, 15 Temmuz 2013’te CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek, 2014 yerel seçimlerine CHP’nin Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olarak katıldığı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiği belirtilti. İmamoğlu’nun 2014 yılında Beylikdüzü Belediye başkanı olarak göreve başladıktan sonra ilk olarak 2015 yılında kendi başkanlığı yetki alanındaki inşaatlardan ruhsat, imar, iskan izni gibi belediye işlemlerinde çeşitli usulsüzlükler yaparak firma sahiplerinden maddi menfaat temin eden bir yapılanma kurduğu kaydedildi.

"İmamoğlu belediyedeki yetkisini kötüye kullanarak proje, arsa sahiplerine gerekli izinlerin verilmesi neticesinde maddi menfaat temin etmeye başladı"

Bir inşaat yapılırken belediyeden belirli izinlerin alınması gerektiğinin ifade edildiği iddianamede, İmamoğlu’nun kurduğu, belediyedeki bu yapılanmanın yetkisini kötüye kullanarak proje/arsa sahiplerine gerekli izinlerin verilmesi neticesinde maddi menfaat temin etmeye başladığı belirtildi. İddianamede, bununla birlikte İmamoğlu’nun imarsız alanları imara açma, yapılardaki usulsüzlükleri görmezden gelme gibi eylemlerde bulunduğu, yapılanmada Fatih Keleş ve Adem Soytekin’in Ekrem İmamoğlu’nun talimatlarıyla hareket ederek firma sahipleriyle görüştükleri, inşaat projelerindeki usulsüzlüklerden elde edilen maddi menfaatin firma sahiplerinden rüşvet olarak alınmasından sorumlu oldukları ve Mehmet Murat Çalık’ın belediyede imardan sorumlu başkan yardımcısı olduğu, imar ile ilgili usulsüzlüklerdeki işlemlerde rolü olduğu, Tuncay Yılmaz’ın ise İmamoğlu İnşaat unvanlı firmanın müdürü olduğu ve İmamoğlu’nun talimatıyla inşaat firması sahipleri ile maddi menfaat görüşmelerini yürüttüğü kaydedildi.

"Beylikdüzü Belediyesi’nde yapılan usulsüzlüklerle örgütün temellerini attı, elde ettiği maddi menfaatle 2019’da İBB başkanı seçilmesinde kullandı"

Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Mehmet Murat Çalık, Tuncay Yılmaz’ın imar izni, yapı ruhsatı, iskan verilmesi için kişilerden maddi menfaat elde ettikleri ve şahısların bu gaye ile bir araya geldiklerinin aktarıldığı iddianamede, ekonomik çıkar sağlamak üzere bir suç örgütünün kurulduğu, 2015-2019 yılları arasındaki örgütün kuruluş dönemine denk gelen süreçte İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütünün rüşvet ve suç gelirlerinin aklama suçları başta olmak üzere muhtelif suçlara vücut veren eylemlerinin tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, eylemlerin tümüne şüpheli İmamoğlu’nun bizzat iştirak ettiği ve örgüt yöneticileri, üyelerini yönlendirdiği ve İmamoğlu’nun kurmuş olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün Beylikdüzü Belediyesi’nde yapmaya başladığı usulsüzlüklerle örgütün temellerini attığı, bahse konu suç örgütünün eylemleri neticesiyle elde ettiği maddi menfaati ise 2019 yılında İBB başkanı seçilebilmesi amacıyla kullandığı ifade edildi.