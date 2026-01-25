Atatürk stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında üstün olan taraf konuk ekip İnegöl Kafkasspor oldu. Emre Kara ve Yusuf Kaplan'la net pozisyonlar yakalayan Kafkasspor istediği golü bulamadı.

Maçın ikinci yarısında ise golü bulan taraf ev sahibi ekip oldu. Sağ kanatta topa elle müdahale edildiği gerekçesiyle serbest vuruş kazanan Yalova FK, bunu avantaja çevirdi.



58. dakikada serbest vuruşta yapılan ortada kaleciyle karşı karşıya kalan Samet Güneş topu ağlarla buluşturdu.



73. dakikada ise Kafkasspor atağında sol kanattan Umut Doğdu"nun ortasında topla buluşan Onur Toraman, nefis bir vuruşla topu ağlarla göndererek durumu 1-1'e getirdi.



Golden sonra tamamen üstünlüğü ele alan İnegöl ekibi geliştirdiği ataklarda başka gol bulamayınca maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 sonra erdi.



Bu sonucun ardından Kafkasspor, liderliği Etimesgut SK'ya kaptırırken yenilmezlik serisini ise 9 maça çıkardı.