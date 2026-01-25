Kaza 20 ocak 2026 gece saat 01.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Ortaköy mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ortaköy Mahallesinden İnegöl merkeze seyir halinde olan sürücü Selahattin Yiğit (27) yönetimindeki 16 FC 849 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kaza sonucu ağaç hurdaya döndü. Kazanın ardından olay yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu araçtaki yolcular Sena Arslan(24) ve Şilan Kızılveren(23) hayatını kaybederken, sürücü ile yolcu Onur C.(24) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİLER

Kadınların cenazeleri savcılık incelemesinin ardından ailelerine teslim edildi. Sena Arslan’ın cenazesi Mesudiye Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şipali mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Şilan Kızılveren'in cenazesi ise Cemevinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi. Şilan Kızılveren'in Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 3. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Yaralı yolcu Onur C.'nin hastanede tedavisi sürerken, otomobilin sürücüsü Selahattin Yiğit, 5 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan sürücü, ifadesinde, "o akşam gezdikten sonra geri dönüyorduk. Yollar ıslaktı, araç kaydı ve kaza oldu. Kendi kontrolüm dışında meydana geldi." dediği öğrenildi. Sürücü sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece taksirle 2 kişinin ölümüne neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.