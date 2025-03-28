Pehlivan’a yöneltilen suçlamalar arasında, suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin yasa hükümleri yer aldı.

Savcılık ifadesinde Pehlivan, Mehmet Ali Çalışkan’ı tanıdığını ancak onunla herhangi bir ticari ya da vekâlet ilişkisi bulunmadığını dile getirdi. Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporun gerçeği yansıtmadığını, bu tür raporlarla hukuksuz tutuklamaların yapıldığını öne sürdü. Bu raporu hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını, ancak gözaltında olduğu için bunu yapamadığını belirtti. Kendisinin herhangi bir doğrudan para transferi gerçekleştirmediğini savundu ve sürecin hukuka aykırı şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Pehlivan, ifadesinde Reform Vakfı’ndan da bahsederek, bu kuruluşun Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları tarafından kurulduğunu, kendisinin de üye ve bağışçı olduğunu aktardı. 2 milyon 400 bin liralık meblağın bağış olarak gönderildiğini vurgulayan Pehlivan, hakkında açılan soruşturmanın önceki süreçlerde yaptığı avukatlık faaliyetleri nedeniyle yürütüldüğünü savundu. Raporda yer alan bilgilerin yanlış olduğunu ve kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.