Galatasaray, orta saha hattını güçlendirmek için yürüttüğü transfer çalışmalarında önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündeminde yer alan Lokomotiv Moskova’nın genç yıldızı Aleksey Batrakov için resmi süreci başlattı. Kulüp tarafından KAP'a yapılan bildirimde, 21 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda hem oyuncu hem de Lokomotiv Moskova ile görüşmelere başlandığı duyuruldu.

Rus futbolunun dikkat çeken isimleri arasında yer alan Batrakov, Lokomotiv Moskova kariyerinde çıktığı 84 karşılaşmada 34 kez fileleri havalandırdı. Genç orta saha, Rusya Milli Takımı formasını ise 12 maçta giyerken 4 gole imza attı.