İnegöl Belediyesi, yaz akşamlarını kültür ve sanat etkinlikleriyle renklendirmeye devam ediyor. “İnegöl’de Yaz Etkinlikleri” kapsamında hazırlanan “Karagöz’ün Salıncağı” adlı geleneksel Türk gölge oyunu, ilk gösterimiyle çocuklar ve ailelerden yoğun ilgi gördü. Çarşamba akşamı TOKİ Semt Sahası’nda gerçekleştirilen programa çok sayıda çocuk ve aile katıldı. Açık havada düzenlenen etkinlikte, geleneksel Türk tiyatrosunun önemli karakterleri Karagöz ve Hacivat’ın renkli dünyası çocuklarla buluştu. Hayali Volkan Derman’ın sahnelediği gösteri boyunca çocuklar eğlenceli anlar yaşarken, aileler de keyifli bir yaz akşamını birlikte geçirme fırsatı buldu.

GELENEKSEL GÖLGE OYUNUNA YOĞUN İLGİ

Çocukların kültürel mirasımızın önemli unsurlarından biri olan Karagöz ve Hacivat ile tanışmasını amaçlayan etkinlikte, geleneksel gölge oyununun eğlenceli atmosferi geceye renk kattı. Gösteri alanını dolduran çocuklar ve aileler, Karagöz ve Hacivat’ın maceralarını ilgiyle takip etti. İnegöl Belediyesi’nin yaz boyunca farklı noktalarda gerçekleştirdiği etkinliklerle çocukların ve ailelerin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşması hedefleniyor.

KARAGÖZ’ÜN SALINCAĞI İKİ NOKTADA DAHA SAHNELENECEK

İnegöl’de Yaz Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Karagöz’ün Salıncağı” gösterisi, 3 günlük programın ilk gecesinde TOKİ Semt Sahası’nda izleyiciyle buluştu.

Etkinlik 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de Yeniceköy Amfi Tiyatro’da, ardından 21 Ağustos Cuma günü saat 20.00’de Alanyurt Köy İçi Yeni Meydan’da sahnelenecek.