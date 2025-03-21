İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, yolsuzluk soruşturmasına ilişkin çarpıcı detaylar aktardı.

Atik "Ekrem İmamoğlu'nun para kasası olarak bilinen Adem Soytekin'in ofisinde arama yapıldı. Burada bulunan kaşelerde 30'un üzerinde şirket bulunuyor. İhale yolsuzluğunda kullanılan paravan şirketlere ait kaşeler ele geçirilmiş" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak nitelendirilen Adem Soytekin'e yönelik operasyona dikkat çeken Atik "Açık hava reklam ihalelerinde 65 Milyar TL yolsuzluk yapıldığı söyleniyor. İhalelerin naylon faturalarla bu firmalar arasında paylaştırıldığı aktarılıyor" ifadelerini kullandı.

Fatih Atik, İBB'deki açık hava reklam ihalelerinin önceden paylaştırıldığının altını çizerek "Firmalara aktarılan paralar nakde çevirilip, Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş'in şahsi çantacısına teslim edildiği aktarılıyor" sözlerini kullandı.