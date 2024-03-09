Serinin ilk maçını deplasmanda 70-60 kazanan İmider Atlas serinin 2. Maçında rakibine 59-62 yenilerek avantajını kaybedince seride durum 1-1 oldu. Serinin son maçında deplasman rakibi ile karşılaşan İmider Atlas ilk yarıyı 15 sayı farkla önde kapamasına rağmen özellikle 4. Periyotta üstünlüğü rakibine verdi. Maçın bitimine 10 saniye kala maç 52-52 beraberliğe geldi. Maçın bitimine 4 saniye kala 54-52 öne geçen temsilcimiz maçın son pozisyonunu rakibi değerlendiremeyince maçı 54-52 kazanarak finale yükseldi ve finaldeki rakibimiz Altınok Spor Kulübü oldu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan As başkan İbrahim Şenal “Çok zorlu bir seri sonunda son saniye topuyla finale yükselen taraf olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Final serisi daha da zor olacak ama bizi hiç bir maçta yalnız bırakmayan taraftar desteğimizle şampiyonluğa uzanacağımıza inanıyorum. Tüm oyuncu ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Ayrıca bugün filede Midi Kız takımımız rakibi Bursa Kolejlileri 2-0 yenerek grubunda çok avantajlı bir duruma geldi. Orada da emeği geçen tüm oyuncu ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum“ dedi.

Kaynak: Haber merkezi