24 Mart’ta Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak beyninde pıhtı attığı tespit edilen Türk sinemasının ünlü ismi Kadir İnanır, entübe edilmişti. Günlerce hastanede tedavi gören ve fizik tedavisi devam eden İnanır’ın felç kaldığı iddiaları gündeme gelmişti.

Çıkan haberleri yalanlayan Jülide Kural, iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirterek şunları söylemişti:

“Kadir’in tedavisi olumlu yönde devam ediyor. Elbette uzun zamandır hastanede olmanın getirdiği psikolojik bir ağırlık var. Ama Kadir’in sahip olduğu güçlü irade bu süreci de atlatacak. Felç geçirdiği haberleri yalan. Böyle haberler nereden çıkıyor, anlamıyorum. Yalan haberlere kulak asmayın lütfen.”

ABLASI ELMAS BAKAR HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık durumu yakından takip edilen oyuncu, yeniden üzücü bir haberle gündeme geldi. İki yıl önce ablası Zinnet İsmailoğlu’nu kaybeden İnanır, bu kez diğer ablası Elmas Bakar’ın vefatıyla sarsıldı. Şarkıcı Soner Arıca’nın da teyzesi olan ve Ordu’da yaşayan Bakar’ın vefatı, hem Kadir İnanır’ı hem de yakın çevresini derinden üzdü.

DÜN DEFNEDİLDİ

Kadir İnanır’ın ablası Elmas Bakar’ın dün toprağa verildiği öğrenildi. Ataköy 5. Kısım Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ayazağa Mezarlığı’na defnedildi.