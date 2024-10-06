Dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüs salgını, ilk başlarda yüksek ölüm oranlarıyla insanlarda endişeye yol açmıştı. Fakat aşıların geliştirilmesiyle hastalık kontrol altına alınabildi. Son zamanlarda aşıların kalp hastalıklarına neden olup olmadığıyla ilgili tartışmalar devam ederken, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Aşıların Etkisi Üzerine Yapılan Araştırma

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere, İspanya ve Estonya’da yürütülen bir araştırma, 20 milyondan fazla kişinin sağlık verilerini inceledi. Araştırma, Covid-19 aşılarının virüse bağlı kalp yetmezliği ve kan pıhtılaşması riskini artırmadığını, aksine bu riskleri azalttığını ortaya koydu. Oxford-AstraZeneca, Pfizer ve Moderna aşılarının pandemide ağır hastalıkları önlemede etkili olduğu kanıtlandı.



Prof. Dr. Ceyhan açıklamasında "Aşı, virüsün yol açtığı kalp ve damar hastalıklarına karşı 44 kat daha koruyucudur. Ayrıca uzun dönem Covid geçirenlerde depresyon, halsizlik gibi sorunlar yaşanıyor; aşı olunsaydı bu sorunlar önlenebilirdi" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada dolaşan olumsuz iddialara da değinen Ceyhan, "Yapılan çalışmalar, aşının kalp damar tıkanıklığına dair ölüm oranlarını azalttığını gösteriyor. BioNTech aşısının kalp kası iltihabına yol açtığı vakalar oldukça nadir ve hafif seyrediyor" dedi.

Ceyhan, Covid-19’un 3 aydan uzun sürmesi halinde bu durumun ‘uzun Covid’ olarak adlandırıldığını ifade ederek, her 5 kişiden 1’inde görülebileceğini belirtti. Uzun Covid semptomları arasında baş ağrısı, kalp sorunları ve fiziksel performansın azalması bulunuyor.

Ceyhan, pandemi sürecinde aşıya yönelik artan tedirginliğin genel aşı uygulamalarını da olumsuz etkilediğini belirtti. Türkiye’de grip aşısı uygulamalarında ciddi bir düşüş yaşandığını ve bunun çocuk sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi.