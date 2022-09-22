İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK), İnegöl Belediyesi’nin katkılarıyla AFAD’ın kentsel arama kurtarma kapsamında düzenlediği Güney Marmara Tatbikatına katıldı.

AFAD’ın Güney Marmara’da bulunan tüm arama kurtarma ekiplerine gönderdiği yazının ardından, kapsamlı bir tatbikat başlatıldı. İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) 30 kişilik gönüllü üyesi ile bu tatbikatta yerini aldı. Akreditasyon ile başlayan eğitimler kapsamında; Nilüfer Tofaş Spor Salonu önü yerleşim çalışması kentsel dönüşüm planlamasında olan ve yıkılması planlanan binalarda arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalara katılan İNDAK ve farklı bölgelerden gelen ekipler, AFAD personelleri denetiminde depremde; arama kurtarma, yaralı kurtarma, beton kırma, temiz ve kirli çalışma, sıcak kesim, enkazdan yaralı kurtarma gibi eğitimleri başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. 24 saat süren tatbikatta gece çalışmaları da yapılıyor.