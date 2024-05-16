TUVALET YASAĞI İDDİASI

Mobilya firması yönetimi tarafından çalışanlarına tuvalet ihtiyacına kota koyduğu iddia edilmiş. İşçiler tarafından çekilen fotoğraf kamuoyuna sızdırılmıştı. Fotoğraflarda tuvaletlerin kapısına "Tuvaletler 12.00 ile 13.30 saatleri arasında kullanılacaktır." uyarısı olan yazı asılmıştı.

FİRMA YETKİLİSİNDE AÇIKLAMA

Yazının medyaya düşmesinin ardından firmanın İnsan Kaynakları yetkilisi Anıl Can Aksakal, açıklama yaptı. Aksakal açıklamasında söz konusu paylaşımların işçilere yönelik uygulanan bir yasak olmadığını, tuvaletlerde yaşanan sorundan kaynaklandığını iddia etti.

SÜREKLİ ARIZALANIYORMUŞ!

Aksakal açıklamasında şu sözlere yer verdi;

“İşçilerin iddia ettiği gibi bir durum söz konusu değil. Belirtilen tuvalet sürekli taşmakta idi. Hatta 1 hafta önce yine vidanjör geldi taşkın vardı yine. Fabrikamız içinde bulunan diğer tuvaletler faaliyette sadece o bölgedeki tuvalette yaşanan sıkıntıdan dolayı böyle bir yazı yazıldı. Personellerimizin tabir ettiği gibi içeride çok zaman geçirildiği için tuvaletin kapatılması söz konusu değil. Diğer tuvaletler sürekli açık. Buradaki amacımız çalışanlarımızın problemli olan bu tuvaleti kullanmasını engellemek değil, yeni taşkınların olmasını önlemek için yoğunluğu azaltmak ve diğer tuvaletlere yönlendirmekti."