BİM, A101 ve ŞOK mağazalarında yarın satışa sunulacak ürünler arasında yine oldukça fazla ürün seçeneği yer alıyor.

Salı ve Cuma günlerine özel yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta çocuk oyuncakları, Yumak çeşitleri, Katlanabilir Plastik Ürünler, TV, Süpürge, Sürgülü Aspiratör, Cam Ürünler ve daha birçok ürün mağazalarda yer alıyor.

İşte BİM, A101 ve ŞOK mağazalarının yeni aktüel ürünler listesi

BİM MAĞAZASININ AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

A101 MAĞAZASININ AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞOK MAĞAZASININ AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ