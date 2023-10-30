İnegöl Jandarma yakaladı... Kodesi boyladı İnegöl Jandarma yakaladı... Kodesi boyladı

Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Zade Emin sokakta seyir halinde olan sürücü  Orhan A.(32) yönetimindeki 16 AOT 982 plakalı motosiklet, Hal sokakta seyir halindeki sürücü  Sinan D.(29) yönetimindeki 16 UP 880 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi 

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