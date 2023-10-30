Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Zade Emin sokakta seyir halinde olan sürücü Orhan A.(32) yönetimindeki 16 AOT 982 plakalı motosiklet, Hal sokakta seyir halindeki sürücü Sinan D.(29) yönetimindeki 16 UP 880 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi