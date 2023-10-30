Marmarabirlik, geçtiğimiz hafta açıkladığı zeytin alım fiyatlarını bugün 3 farklı kalemde artırdı. Daha önce 180 Dane zeytin için belirlenen birim alım fiyatını 110 TL olarak duyuran birlik, şimdi bu fiyatı 125 TL'ye yükseltti. Yapılan bu güncelleme, tüm ürünler için geçerli olacak.

İşte eski ve yeni zeytin alım fiyatları: 180 Dane zeytin: Eski fiyat 110 TL, yeni fiyat 125 TL 190 Dane zeytin: Eski fiyat 105 TL, yeni fiyat 115 TL 200 Dane zeytin: Eski fiyat 100 TL, yeni fiyat 105 TL

Marmarabirlik, bu güncellemeyi, piyasadaki artan talebi göz önünde bulundurarak gerçekleştirdi. Birlik, bu yeni fiyatların kampanya başlangıcından itibaren geçerli olacağını belirtti ve tüm ortaklarına verimli bir hasat dönemi diledi.