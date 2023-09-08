Prostat kanseri tanısı konduktan sonra iyileştirme amaçlı yapılan ameliyat, radyoterapi gibi tedavilerden sonra bir kısım hastada hastalık tekrar ilerleyebilir. Bunu da genellikle kanda ölçülen prostat spesifik antijen dediğimiz PSA testindeki iniş ve çıkışlarla takip etmeyi tercih ediyoruz. Ameliyat ve radyoterapiden sonra sıfıra yakın düzeylere inmiş olan PSA’nın yıllar içinde tekrar yükselmesi, hastalığın geri geldiğinin işareti olabilir. Bu durumda da devreye başka tedaviler girer. Her zaman bu geri geliş, ölümcül anlama gelmez. PSA yükselmeye başladığında erken müdahalelerle ameliyat olmuş hastalarda radyoterapi yaparak veya hormon tedavisi ekleyerek de tekrar bir iyileşme, yaşam uzatma sağlanabilir.