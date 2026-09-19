Bursa programı kapsamında Nilüfer'de gerçekleştirilen yürüyüşte yaşanan bir an günün en çok paylaşılan görüntüleri arasına girdi. Kalabalığın arasından gelerek tokalaşmak isteyen yaşlı bir yurttaşa karşı ilk önce "Yapma bak" diyerek geri çekilen Özel, ardından vatandaşla el sıkıştı. Ancak tokalaşmanın hemen akabinde vatandaşın bölgeden ayrılmasıyla birlikte Özel'in elini gömleğine sürterek silmesi cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi ve sosyal medyada çok sayıda yoruma yol açtı.

3600 ek gösterge diyaloğu ve börek ikramı

Ziyaret sırasında cereyan eden diğer temaslar da kamuoyunda tartışıldı. Miting alanında 3600 ek gösterge konusundaki beklentilerini ve mağduriyetini aktaran yaşlı bir vatandaşı dinleyen Özel’in, kayıtlara yansıyan "Allah seni kahretsin" ifadesi sosyal medya platformlarında tartışma konusu oldu.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki yürüyüş esnasında ise bir partilinin "Başkanım, börek istemişsiniz" diyerek ikramda bulunmak istemesi üzerine ilginç bir diyalog yaşandı. Özel’in ikram girişimine "Gözünü seveyim, burada börek mi yiyeceğim? Yarın sabah. Burada olacak iş mi ya? Tövbe tövbe" sözleriyle karşılık vermesi dikkat çekti.

Ulu Cami önündeki müdahalesi kameralara yansımıştı

Öte yandan Özel, sabah saatlerinde Bursa Ulu Cami önünde basın açıklaması yaptığı sırada yaşlı bir vatandaşın itilmesine sert tepki göstermişti. Yaşlı adamı iten kişiye dönerek, "Sen buradan git. Yazık ya, ittirilir mi yaşlı insan? Gelme buraya" sözleriyle duruma müdahale eden Özel'in bu tavrı da basına yansımıştı. Bursa programı boyunca kaydedilen bu farklı anlar ve özellikle tokalaşma sonrasında el silme görüntüsü, günün en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.