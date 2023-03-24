Alışverişi sosyal yaşamın kalbine taşıyan İnegöl AVM, Ramazan ayına da hızlı bir giriş yapıyor. Birbirinden farklı ve ilgi çekici etkinliklerle Ramazan ayı da İnegöl AVM’de dopdolu geçecek.

Türkiye’nin en özel açık alışveriş merkezi İnegöl AVM, Ramazan ayına özel etkinlikleri ziyaretçileriyle buluşturuyor. Hacivat Karagöz gösterileri ve çeşitli atölye etkinlikleriyle Ramazan ayının coşkusu ve maneviyatı bu sene de İnegöl AVM’de yaşanacak.

İnegöl AVM, Ramazan ayı süresince 11:00 – 23:00, arife günü ise 10:00 – 24:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Etkinlik Takvimi (20:30)

24 Mart – Hacivat Karagöz Gölge Oyunu

25 Mart – Mini Ramazan Davulu Atölyesi

26 Mart – Hacivat Karagöz Kukla Atölyesi

31 Mart – Canlı Hacivat Karagöz Gösterisi

01 Nisan – Kavuklu ile Pişekar

02 Nisan – Mehter Gösterisi

14 Nisan – Bubble Perisi Balon Gösterisi

15 Nisan – Ebru Atölyesi

16 Nisan – Hacivat Karagöz Gölge Oyunu