BUSKİ Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Mustafakemalpaşa ilçesinde 18.05.2024-18.06.2024 tarihleri arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Mustafakemalpaşa İlçesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi ve civarında, 18.05.2024-18.06.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.