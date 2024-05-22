İnegöl Belediyesi Mayıs ayı meclisi ikinci oturumunda 2023 bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

İnegöl Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Alper Taban başkanlığında gerçekleştirildi. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelemesini tamamlanan ’2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı’ ve ’Taşınır Kesin Hesabı’ raporu meclise sunuldu. Parti gruplarının değerlendirme ve görüşlerini belirtmelerinin ardından yapılan oylamada CHP ve Yeniden Refah Partisi grupları ret oyu kullandı. Red oylarına rağmen 2023 bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.