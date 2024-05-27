İnegöl Belediyesi okulların tatile girmesine sayılı günler kala öğrencilere hem karne hediyesi olacak hem de ellerindeki eski kitapların geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayacak kampanyanın startını verdi. Kullanılmış ve geri dönüştürülebilecek tüm kitapları kapsayan kampanya kapsamında en fazla kitap getiren 3 kişi; elektrikli scooter, scooter ve paten kazanacak. İlk 100’e ise yapışkanlı cırtlı top oyunu hediye edilecek.

İnegöl Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl “Kitaplar Bisiklete Dönüşüyor” sloganıyla başlattığı eski okul kitaplarının geri dönüşüme kazandırılması kampanyası büyük ilgi görmüştü. 2023-24 eğitim öğretim yılının bitimine sayılı günler kalırken, bu yıl da benzer bir kampanyanın startı verildi. İnegöl Belediyesi öğrencilere hem karne hediyesi olacak hem de eski kitapların geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayacak kampanyanın başladığını duyurdu. Kullanılmış ve geri dönüştürülebilecek tüm kitapları kapsayan kampanya ile en fazla kitap getiren kişi elektrikli scooter, ikinci normal scooter, üçüncü ise paten kazanacak. İlk 100’e girmeyi başaranlar ise yapışkanlı cırtlı top oyunu kazanacak. Kitaplar 12 Haziran Çarşamba günü mesai bitimine kadar İnegöl Belediyesine teslim edilebilecek.

Kitaplar bu yıl scootera dönüşüyor

Kitap kampanyasına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, geçtiğimiz yıl ilki yapılan ve büyük ilgi gören kampanyanın geri dönüşüm konusunda da önemli bir katkı sağladığını söyledi. 70 bin öğrenci bulunan İnegöl’de eğitim öğretim yılının bitmesiyle ciddi bir atık kitap popülasyonu oluştuğunu kaydeden Başkan Taban, “Bizler de bunu hem bir sosyal farkındalık çalışmasına dönüştürelim hem de çocuklarımıza birer karne hediyesi manasında ödüllendirelim istiyoruz. Geçtiğimiz yıl kitaplar bisiklete dönüşüyor demiştik, bu yıl ilk 3’e; elektrikli scooter, normal scooter ve paten, ilk 100’e girenlere ise yapışkanlı cırtlı top oyunu olarak arkadaşlarımız hediyeleri belirlediler. Yarışmada şimdiden herkese başarılar diliyorum” dedi.

50 kilogram ve üzeri kitaplar adreslerden alınacak

Kampanya kapsamında öğrencilerin ellerindeki tüm eski kitapları getirebileceklerini de hatırlatan Başkan Taban, “Okul kitapları, test kitapları, ansiklopedi, dergi gibi tüm geri dönüştürülebilen kitaplar kabul edilecek. Burada amaç kullanılmış olan kitapları atık kağıt formunda yeniden geri dönüştürebilmek. Kampanyanın son başvuru tarihi 12 Haziran Çarşamba. Elinde kitapları bulunan herkesi kampanyamıza katılmaya davet ediyorum. Aynı zamanda 50 kilogram ve üzeri kitaplar için de 153 Çözüm Merkezimizi aramanız durumunda ekiplerimiz adreslerden kitapları alabilecekler” diye konuştu.