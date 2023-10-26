Bir süredir devam eden görüşmeler bugün sonuçlandı. Yapılan görüşmeler sonucunda mutabakata varılırken, en düşük işçi maaşı 19 bin lira oldu. İşte ayrıntılar…

Bursa’da belediyeler 2022 yılında yapılan toplu iş sözleşmeleri sonrası 2024 yılının sonuna kadar geçerli sözleşmelerini yapmış, çoğu belediyede davullu zurnalı kutlamalar yapılmıştı. 2022 yılının 3. çeyreğinden itibaren enflasyonda yaşanan hızlı artışlar nedeniyle verilen zamlar kısa sürede eridi. Bazı belediyeler 2023 yılında işçilerin talebi üzerine sendika ile tekrar masaya oturarak işçilerine iyileştirme zamları yaptılar.

TEKRAR MASAYA OTURDULAR

İnegöl Belediyesinde çalışan işçilerin yetkili sendikası olan Hizmet İş Sendikası temsilcileri de, son yapılan zam sonrası yaşanan enflasyonla maaşları düşen işçiler için tekrar görüşmelere başladı. Yapılan görüşmeler sonucunda işçilere iyileştirme zammı yapılmasına karar verildi. İnegöl Belediyesi yetkileri ile Hizmet İş Sendikası temsilcileri en düşük belediye çalışanı maaşının 19 bin lira olması konusunda mutabakata vardı.

SÖZLEŞME İMZALANACAK

İnegöl Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası temsilcileri arasında yarın sözleşme imzalanacak.

TABAN AÇIKLAYACAK

Zam açıklamasını ise yarın resmi olarak İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yapacak.

12. SIRADAN 6. SIRAYA YÜKSELDİ

Yapılan iyileştirme zammı öncesinde İnegöl Belediyesi işçileri Bursa belediyeleri arasında verdiği işçi maaşları ile 12. sırada yer alıyordu. İyileştirme zammı öncesinde en düşük işçi maaşı 15 bin 350 TL idi. Bursa’da en yüksek maaşı veren belediye 19 bin 500 lira ile Bursa Büyükşehir Belediyesi iken, 2. sırada en düşük işçi maaşı 19 bin 386 TL ile Osmangazi belediyesi yer alıyordu. 3. sırada Büyükorhan 19 bin 425 TL, 4. sırada İznik 19 bin 280 TL, 5. sırada Yenişehir 19 bin 217 TL idi. Orhangazi Belediyesi 18 bin 508 TL ile listede 6. sırada yer alırken, İnegöl Belediyesi yapılan son zamla 19 bin lira ile 6. sıraya yükselmiş oldu.

Öznur Dede