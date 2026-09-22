Olay, bugün saat 08.01 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi’nde bulunan Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne okul önünde elinde silah bulunan bir şahsın etrafa ateş ettiği yönünde ihbar yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda 11 öğrenci yaralandı. Yaralılardan 3’ünün ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı gören çevredeki bir görgü tanığı, "Sesi duydum, kapıya çıktım. O sırada saldırgan elinde tüfekle kaçarak ara sokağa girdi" dedi.