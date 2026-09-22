Ege Bölgesi’nde birçok noktaya sefer düzenleyen firma, yaklaşık üç aylık faaliyetin ardından ağustos ayında seferlerini sonlandırdı.

Otobüs taşımacılığı sektöründe son dönemde artan maliyetler firmalar üzerindeki baskıyı artırıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra bakım, servis ve yedek parça giderleri de işletmelerin mali yükünü ağırlaştırıyor. Otogar giriş-çıkış ücretleri ile otoyol geçiş bedelleri de şirketlerin gider kalemleri arasında önemli yer tutuyor.

Hızlı tren hatlarının yaygınlaşmasıyla artan rekabet, otogarlara ulaşım hizmetleri ve yolculara sunulan ikramların maliyetindeki yükseliş de otobüs firmalarını zorlayan unsurlar arasında gösteriliyor.

Sektörde bazı firmalar, seferlerde beklenen doluluk oranlarını yakalayamadığı için zararına hizmet vermek durumunda kalıyor. Bu tablo özellikle pazara yeni giren şirketlerin uzun süre faaliyet göstermesini güçleştiriyor.

Mayıs ayında yeni model araçlardan oluşan filosuyla seferlere başlayan HFH Bosfor Seyahat de yaklaşık üç ay sonra faaliyetlerini durdurdu.

Firma, İzmir ve Aydın başta olmak üzere Marmaris ve Altınoluk gibi çeşitli destinasyonlara yolcu taşıyordu. Şirketin ağustos ayında seferlerini durdurmasıyla kısa süreli faaliyet dönemi sona erdi.

Yeni otobüslerin fiyatı 29 milyon TL’ye kadar çıkıyor

Şehirlerarası yolcu taşımacılığında kullanılan sıfır otobüslerin fiyatları marka ve modele göre değişiklik gösteriyor. Yeni araçların yaklaşık 18 milyon TL’den başlayıp 29 milyon TL seviyesine kadar çıkabildiği belirtiliyor.