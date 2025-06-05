Yıl boyunca vatandaşlarla gönül bağını güçlü tutan belediye, bayram öncesinde de bu anlayışını sürdürerek özel ziyaretlerde bulundu.

İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde yürütülen çalışmayla, ilçede yaşayan yaşlı bireyler, çölyak hastaları ve yetim çocuklar unutulmadı. Kurban Bayramı öncesinde bu özel gruplara çeşitli hediyeler ulaştırıldı.

Hediyeler Kapılarına Kadar Götürüldü

Belediyeye kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere, hazırlanan hediye paketleri ekipler tarafından evlerinde teslim edildi. Çölyak hastaları için glutensiz ürünlerden oluşan özel gıda kolileri hazırlanırken, yaşlı bireylere ve yetim çocuklara bayramlık hediyeler verildi.

“Gönüllere Dokunan Hizmet Anlayışı”

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bu tür ziyaretlerin sadece bayram dönemleriyle sınırlı olmadığını, yıl boyunca sürdüğünü belirtti. Ekipler, hane ziyaretlerinde ailelerle samimi sohbetler gerçekleştirerek gönül köprüleri kurdu.