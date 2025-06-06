Erdoğan, muhalefetin popülizm batağına saplandığını ve bu durumun şehirleri uçurumun eşiğine getirdiğini söyledi. Türkiye’nin ana muhalefet partisinin bu vizyonsuzluktan kurtulmasının hem kendi arzuları hem de milyonlarca vatandaşın beklentisi olduğunu ifade etti. AK Parti teşkilatının bayramını kutlayan Erdoğan, bayramın İslam âlemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve dayanışmaya vesile olmasını temenni etti. Şehitleri rahmetle anan, gazilere uzun ömürler dileyen Erdoğan, bayramların özellikle çocuklar için anlam taşıdığını vurguladı. Sadece Türkiye’deki değil, ümmetin tüm çocuklarının bayramını kutladığını belirtti. Emekliliğini yaşayan büyüklerin de bayramını tebrik etti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının gölgesinde buruk bir bayram geçirildiğini dile getiren Erdoğan, Gazzeli mazlumların yaşadığı acının kalplerinde hissedildiğini söyledi. Gazze’yi kahramanca savunan Filistinlileri hürmetle selamladığını ve şehitleri rahmetle yad ettiğini belirtti. Teşkilat mensuplarına, bayram süresince yetim, öksüz, mazlum ve mağdur çocukları unutmamaları gerektiği çağrısında bulunan Erdoğan, şehitlerin emanetlerine sahip çıkılması gerektiğini de özellikle vurguladı.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak büyük bir sorumluluk taşıdıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı, ülkede ve bölgede yaşanan gelişmelerin bu birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi. Son iki haftada ana muhalefet cephesinde yaşanan gelişmelerin, AK Parti’nin misyonunun ciddiyetini bir kez daha ortaya koyduğunu savundu. Seçim döneminde bol keseden vaatlerde bulunanların bugün en basit belediye hizmetlerini dahi yerine getiremediğini, ellerindeki belediyeleri dahi skandalsız yönetemediklerini ileri sürdü. Türkiye’nin ana muhalefet partisinin bir avuç yolsuz siyasetçinin vesayeti altına girdiğini söyledi.

Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin güvencesi olduğunu ve her alanda ülkeyi hedeflerine ulaştıracak irade, tecrübe ve birikime sahip olduğunu belirten Erdoğan, İstanbul’un Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında barış görüşmelerine ev sahipliği yapmasının da bunun göstergesi olduğunu ifade etti. Terörle mücadeledeki başarının da Türkiye’nin kendi sorunlarına yerli ve milli çözümler geliştirme yeteneğini ispatladığını dile getirdi. 86 milyon vatandaşın kardeşliğini pekiştirecek bu sürecin başarıyla tamamlanacağını söyledi.

Ekonomide de olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Erdoğan, enflasyon, istihdam ve ihracat alanında gelen verilerin hedeflerle uyumlu olduğunu kaydetti. Türkiye Yüzyılı’nın kardeşlik, demokrasi, refah ve kalkınma dönemi olacağını vurgulayan Erdoğan, bu hedefe ulaşmak için 86 milyonu kucaklayacaklarını belirtti. Gerilim, kavga ve kutuplaşmadan uzak duracaklarını, herkesin kapısını çalacaklarını ve hizmet mücadelesini sürdüreceklerini söyledi. Kesilen kurbanların kabul olmasını dileyen Erdoğan, hac görevini yerine getirenlerin ibadetlerinin de makbul olmasını temenni etti. Bayram süresince görev başında olan güvenlik güçleri ve kamu personeline teşekkür etti.