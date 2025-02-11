Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte şehir genelinde budama çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, öncelikle koruluk alanlar ve parklar gibi kamusal alanlarda ağaç ve bitkilerin sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla budama işlemi gerçekleştirdi. Ardından, kaldırımlarda yayaların geçişini engelleyen ve araçlar için tehlike oluşturabilecek ağaç ve bitkiler üzerinde çalışmalara devam edildi.

Ağaçların kontrolsüz büyümelerinin önüne geçilmesi, aynı zamanda görsel olarak estetik bir görünüm kazandırılması ve araçlar ile yayaların geçişleri sırasında tehlike oluşturan dalların budanmasına yönelik çalışmada ekipler bahçe duvarlarını aşan, tel çitlerden dışarıya taşan bitki ve ağaçları buduyor. Bu sayede kaldırımlarda yayalar için yürüyüş yolları genişlerken, yola taşan ağaç dallarının yüksek araçlara takılması gibi durumların da önüne geçilmiş oluyor.

Yapılan çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl Belediyesi olarak şehrimizin her sorunuyla yakından ilgileniyoruz. Bu kapsamda şehrimizin görselliğini ve bitki örtüsünün sağlıklı gelişimini ilgilendiren budama çalışmalarının startını kış mevsimiyle birlikte vermiştik. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz sahaya indi. Önce kamusal alanlarda budama çalışması yapıldı. Akabinde şu an ekiplerimiz ev ve site bahçelerinden kaldırım ve yollara taşmış bitki ve ağaçların geçişe engel olan dallarını temizliyor. Bu sayede özellikle kaldırımlarda yayaların geçişinin engellenmesi önlenmiş oluyor” dedi.