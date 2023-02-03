İnegöl’de şehir içi toplu taşımaya gelen zammın ardından İnegöl-Bursa arasındaki ücretlere de %25 zam geldi.

İnegöl’de şehir içindeki ulaşıma gelen zammın ardından İnegöl Bursa arasında ki yolcu taşımacılık ücretine ve köylerdeki taşımacılık ücretlerine de zam geldi.

%25 ZAM GELDİ

Daha önce İnegöl-Kestel istasyonu 26 TL iken 32,50 TL’ye yükseldi. Öğrenci fiyatı ise 15 TL’den 19 TL’ye yükseldi.

İnegöl Bursa terminal fiyatı ise 44 TL olurken, öğrenci fiyatı ise 22,50 TL oldu.

KÖYLEREDE ZAM GELDİ

Çitli-İnegöl arasındaki ulaşımda tam abonman ücreti 14 TL olurken öğrenci 7,50 TL oldu. Kurşunlu-İnegöl arası 11,25 TL olurken, öğrenci fiyatı ise 6,25 TL, Tahtaköprü-İnegöl arası tam abonman 12,50 TL öğrenci fiyatı ise 7,50 TL oldu.

YENiCEKÖY’E DE ZAM GELDİ

İnegöl-Yeniceköy arası ulaşımda zamdan nasibini aldı. Tam abonman 9,40 TL olurken, öğrenci abonmanı ise 5,65 TL oldu.