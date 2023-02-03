Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İnegölspor eski Başkanı Münür Kanar’ın durumuyla ilgili İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Baykan öyle bir iddia ortaya attı ki, sosyal medya da gündem oldu.

Geçtiğimiz hafta İnegölspor eski yönetim kurulu başkanı Münür Kanar geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. İki gündür şiddetli baş ağrısı rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye giden Kanar daha sonra Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyne pıhtı attığı açıklanan Kanar'ın tedavisi Şevket Yılmaz Hastanesi'nde sürdürüldü.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir iddia paylaşan İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Baykan, İnegöl’deki bir özel hastaneyi topa tuttu. Baykan, “İnegölspor'un efsane başkanlarından çok değerli arkadaşım köylüm Münür Kanar, geçirdiği rahatsızlık nedeni ile durumu ağırlaşırken, İnegöl'de ilk tedavi olduğu özel hastanenin yanlış tedavi yöntemi nedeni ile durumu ağırlaştı. Münür başkanımıza acil şifalar diliyorum” dedi.