Bursa Valiliği’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, 6 ilçe için uyarı bilgisi paylaşıldı.

Valilik metninde şu ifadeler kullanıldı:

Yapılan son değerlendirmelere göre, 28.03.2026 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren ilimizin güney ilçelerinde (Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Keles, İnegöl) kuvvetli sağanak yağış beklenmektedir.

Sel, su baskını ve yağış sırasında kuvvetli rüzgâr nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Geçerlilik Periyodu:

28.03.2026 - 12.00

28.03.2026 - 23.59

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.