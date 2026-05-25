Cumhuriyet Mahallesi 2. Sanayi Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2. Katında ikamet eden Esma E.(18) iddiaya göre psikolojik rahatsızlığı nedeniyle bunalıma girerek canına kıymak istedi.

Balkona çıkan genç kadın, bir anda aşağıya atladı. Durumu fark eden akrabaları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.