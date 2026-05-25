Avrupa hazır giyim sektöründe yaşanan iflas sürecine Almanya merkezli bir marka daha dahil oldu. Passau çıkışlı 163 yıllık moda devi Eterna, ekonomik darboğazı aşamayarak faaliyetlerini tamamen sonlandırma kararı aldı. Şirketin üretim tesisleriyle birlikte tüm mağazalarının haziran ayı sonunda kalıcı olarak kapatılacağı belirtildi.

Karar, markanın fabrikalarda ve genel merkezde çalışan yüzlerce çalışanını da etkiledi. Şirketin kadrosundaki 400 çalışanın işine son verildiği öğrenilirken Almanya'nın farklı bölgelerinde hizmet veren 34 mağazasının da haziran sonuna kadar kapatılacağı açıklandı.

diğer yandan tasfiye sürecinde şirketin mağazalarında bulunan ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı.

Söz konusu kapanmanın, ham madde fiyatlarındaki yükseliş, satış hacminin düşmesi ve küresel piyasalardaki istikrarsızlıkla ilişkili olduğu belirtiliyor.