

Bursa-Ankara karayolu üzeri Çitli mahallesi kavşağında meydana gelen feci kazada 2 otomobil çarpıştı; 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza Saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Çitli mahallesi kavşağında meydana geldi.

Bozüyük ten Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Aydın Şimşek(45) yönetimindeki 34 CNH 986 plakalı otomobil, kavşaktan manevra yapan sürücü Muhittin Akcan(53) yönetimindeki 16 KEN 32 plakalı otomobile çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle 16 KEN 32 plakalı aracın motor kısmı yola fırlarken, 34 CNH 986 plakalı otomobil ise şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücüler ile 34 CNH 986 plakalı araçtaki yolcu Tarık Öktem(45) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralılardan sürücü Muhittin Akcan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.