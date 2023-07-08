Bursa-Ankara karayolu Kalburt mevkiinde karayoluna çıkan TIR dehşet saçtı; 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Kalburt mevkiinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Melik E.(32) yönetimindeki 35 DIJ 48 plakalı otomobil, aniden karayoluna çıkan sürücü Hamza Ç.(40) yönetimindeki 41 AIK 123 plakalı TIR'a çarpmamak için frene basıp kayarak önünde duran sürücü Selahattin B.(28) 07 BER 77 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan 07 BER 77 plakalı otomobil, TIR'a yandan çarparak durabildi. Kaza sonucu 07 BER 77 plakalı otomobilin sürücüsü Selahattin B.(28) ve araçtaki yolcu Sümeyra A.(31) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza neden kapanan yol, TIR'ın kaldırılmasıyla açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

