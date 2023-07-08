Bursa Yıldırım’da marifetli kadınların el emeği göz nuru ürünleri için bu yıl 3’üncüsü yapılan El Emekleri Festivalinin açılışı yapıldı.

Yıl-Mek, Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ile Kadın Kooperatifi üyelerinin el emeklerinin yer aldığı eserler Bursalı vatandaşların beğenisine sunuldu. Yıldırım Külliyesi bahçesinde yer alan Festival kapsamında sergiler, çocuk atölyeleri, tiyatro gösterileri ve söyleyişiler düzenlenirken etkinlikte satışa sunulan ürünler ile de kadınlar aile bütçelerine de destek sağlamış olacaklar.

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ve Kadın Kooperatifleri kursiyerlerinin ürettiği ürünler, ‘3’üncü El Emekleri Festivali’nde sergileniyor. Yıldırım Külliyesi bahçesinde düzenlenen ve 9 Temmuz’a kadar devam edecek 3’üncü El Emekleri Festivali’nin açılış törenine; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Oktay Yılmaz ve protokolün stantları ziyaret edip kursiyerleri tebrik etmesiyle başlayan programın ilk günü, Masalcı Dede Yusuf Duru masal programı ve Yazar Dilek Cesur’un ‘Sabırlı Aileler Merhametli Çocuklar Yetiştirir’ konulu söyleşisi ile sona erdi. İpek Koza, Keçe, Nah-t, Kat-ı, Ahşap Yakma, Geri Dönüşümden El Sanatları, Kağıt Rölyef, Ebru, Porselen Çiçek, Seramik, Filografi, Deri Tasarım, Resim, Çini gibi farklı branşlarda onlarca eserin sergileneceği festival kapsamında ayrıca söyleşiler, çocuk atölyeleri ve tiyatro gösterileri yapılacak.

Kadınlara eğitim ile tam destek

YIL-MEK bünyesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nda 62 branşta 5 bin 232 kursiyere eğitim verildiğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kadınlarımızı hayatın her alanında destekliyor ve onların sosyal-ekonomik yaşamdaki rolünü güçlendirecek çalışmalara imza atıyoruz. Bu bağlamda; kadınlarımız meslek sahibi olsun, ev ekonomilerine destek sağlasınlar, ekonomik bağımsızlıklarını kazansınlar diye hayata geçirdiğimiz kadın girişimcilik merkezlerimizden şimdiye kadar binlerce kadınımız istifade etti. Şu an 24 noktada hizmet veren bu merkezler sayesinde kadınlarımız; ekonomik açıdan güçleniyor, ev ekonomilerine destek oluyor, meslek öğreniyor ve sosyalleşiyorlar. Bu merkezlerde; halıcılıktan dikişe, CNC kullanımından bebe konfeksiyonuna, e-ticaretten ev tekstiline kadar 52 farklı branşta kadınlarımıza eğitim veriyoruz. Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezlerimizden eğitim alan kadınlarımızın önemli bir kısmı meslek sahibi olarak işe yerleşti” dedi.

Bursa Yıldırım’da 11 kadın kooperatifi kuruldu

Yıldırım Belediyesi olarak; kadın eliyle yerel kalkınma modeli oluşturmak, kadının iş hayatındaki yerini güçlendirmek ve girişimci kadınları desteklemek için kadın kooperatiflerinin kurulmasını teşvik ettiklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Şu ana kadar 4’ü tarımsal, 7’si ticari olmak üzere toplam 11 kadın kooperatifi kurduk. Kooperatiflerimizin büyümesi ve gelişmesi için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Tüm Yıldırımlı hemşehrilerimizi 3’üncü El Emekleri Festivali’ne bekliyoruz” diye konuştu.

İHA