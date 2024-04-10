İnegöl ilçesi kırsal Kozluca mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde ailesiyle birlikte dere kenarına piknik yapmaya giden 2 yaşındaki çocuk kayboldu. Çocuğun aranması için 100 kişilik ekip bulunması için ekipler seferber oldu. Çocuk 2 saat sonra polis dalgıç ekiplerince dere yatağında ölü halde bulundu.

Suriye uyruklu Ahmet Arokom(32) ve Abir Arokom(30) aile tek çocuğu olan 2 yaşındaki Muhammed Hamduni'yi alıp piknik yapmak için dere kenarına gitti. Baba ve anne yemek hazırladığı sırada Muhammed, ailesinin yanından uzaklaşarak kayboldu. Aile 4 saat boyunca çocuğu her yerde aradı ama başarılı olamadı. Aile Jandarma komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine Arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri nezaretinde AFAD, UMKE, ANDA, İNDAK, İtfaiye Arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlattılar. Polis dalgıç ekipleri dere yatağında arama yaparken, Bursa Jandarma köpek timi Zanka isimli arama köpeği ile çevrede araştırma yaptılar.

2 saat süren çalışma sonucu çocuğun cansız bedeni, polis dalgıç ekiplerince 500 metre ileride dere yatağında bulundu.

Çocuğun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü.

Muhabir: Fahrettin Eniş