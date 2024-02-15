İnegöl'de feci kaza; Ölüler ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil taklalar attı; 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Yeniceköy köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyreden Sedat Taşdemir(31) yönetimindeki 16 SDT 92 otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç taklalar atarak tarlaya durdu. Kaza sonucu araçtan sıkışan sürücünün nişanlısı Eda Ateşmen(24) ile Zeynep Murhan(32) hayatını kaybetti. Sürücü ile yanındaki Mustafa Murhan(36) yaralandı.

Kaza yerine 112, Polis, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ve ölüler ekiplerce araçtak çıkarıldılar. Yaralı sürücü ve yolcu Mustafa Murhan(36) Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ölen 2 kişinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından Hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: seher yaşa