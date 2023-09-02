İnegöl'ün giriş-çıkışları tutuldu

500 personel görev aldı

Bursa ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince ilçe genelinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. 350 polis ve 150 Jandarma personeli ile yapılan uygulamada ilçe didik didik arandı.

Polis ekipleri, başta eğlence mekanları olmak üzere bir çok yer arandı.

Ana caddelerde ise yapılan uygulamada durdurulan araçlar didik didik arandı. Bir çok kişinin GBT sorgulamaları yapıldı.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da uygulama noktalarını ziyaret etti.